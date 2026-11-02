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Choque de motocicletas cobró la vida de un hombre en La Unión

Un hombre que había resultado gravemente herido en un accidente de tránsito ocurrido el domingo 1 de noviembre en La Unión, norte del Valle del Cauca, falleció debido a las lesiones sufridas.

La víctima fue identificada como Luis Carlos Vergara. El siniestro se registró en la transversal 15, vía que conduce al corregimiento de San Luis, a la altura del antiguo matadero, donde se vieron involucradas dos motocicletas.

Según la información preliminar, en uno de los vehículos se movilizaban tres mujeres, quienes también resultaron lesionadas tras el choque con la motocicleta conducida por Vergara.

Las circunstancias del accidente, incluida la posible invasión de carril, aún no han sido establecidas y son materia de verificación.

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