Choque de motocicletas cobró la vida de un hombre en La Unión

La víctima fue identificada como Luis Carlos Vergara. El siniestro se registró en la transversal 15, vía que conduce al corregimiento de San Luis, a la altura del antiguo matadero, donde se vieron involucradas dos motocicletas.
Según la información preliminar, en uno de los vehículos se movilizaban tres mujeres, quienes también resultaron lesionadas tras el choque con la motocicleta conducida por Vergara.
Las circunstancias del accidente, incluida la posible invasión de carril, aún no han sido establecidas y son materia de verificación.
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