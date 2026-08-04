Se hizo pasar por paciente y baleó a un hombre dentro de un hospital

Momentos de pánico se vivieron en un hospital de Barranquilla luego de que un sicario ingresara haciéndose pasar por un paciente con un supuesto dolor abdominal para atacar a un hombre que permanecía hospitalizado tras sobrevivir a un atentado ocurrido días atrás.

El hecho se registró en el Camino Universitario Adelita de Char, donde el delincuente logró burlar los controles de seguridad con un arma oculta entre su ropa. Aprovechando la atención del personal médico en otras emergencias, llegó hasta la UCI intermedia y disparó contra Rolando Cantillo Benavides, quien se recuperaba de heridas de bala y estaba próximo a recibir el alta médica.

La víctima sufrió lesiones en una mano y en la clavícula, mientras que el atacante logró escapar. Según las autoridades, el paciente tiene antecedentes judiciales por amenazas y abuso de confianza, por lo que se investiga si el ataque está relacionado con esos procesos.

La Policía adelanta la revisión de cámaras de seguridad y recopila testimonios para identificar y capturar al responsable. Además, se conoció que el ataque fue reportado a las autoridades cerca de 30 minutos después de ocurrido, lo que dificultó la reacción inmediata.