Murió Alfonso Lizarazo, creador de Sábados Felices

La televisión colombiana está de luto. Este martes falleció Alfonso Lizarazo, reconocido presentador, productor y creador de Sábados Felices, uno de los programas de humor más emblemáticos del país.

Lizarazo murió a los 85 años, luego de enfrentar durante varios años diferentes complicaciones de salud, entre ellas problemas cardíacos, según la información que reveló RED+ Noticias.

Considerado uno de los grandes pioneros del entretenimiento en Colombia, Alfonso Lizarazo marcó la historia de la televisión con un formato que durante décadas llevó humor a millones de hogares y sirvió de plataforma para decenas de humoristas.

Su legado permanecerá como uno de los más importantes de la televisión nacional y su nombre quedará ligado para siempre a uno de los programas más exitosos y queridos por los colombianos.