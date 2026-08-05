Murió Alfonso Lizarazo, creador de Sábados Felices

Lizarazo murió a los 85 años, luego de enfrentar durante varios años diferentes complicaciones de salud, entre ellas problemas cardíacos, según la información que reveló RED+ Noticias.
Considerado uno de los grandes pioneros del entretenimiento en Colombia, Alfonso Lizarazo marcó la historia de la televisión con un formato que durante décadas llevó humor a millones de hogares y sirvió de plataforma para decenas de humoristas.
Su legado permanecerá como uno de los más importantes de la televisión nacional y su nombre quedará ligado para siempre a uno de los programas más exitosos y queridos por los colombianos.
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