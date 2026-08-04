Restaurantes cierran sus puertas a influencers

La relación entre restaurantes e influencers vuelve a estar en el centro de la conversación. En los últimos días, varios establecimientos de México y España se hicieron virales tras anunciar que ya no aceptarán canjes improvisados con creadores de contenido que buscan consumir gratis a cambio de publicaciones en redes sociales.

Aunque se trata de casos aislados, las decisiones reabrieron el debate sobre los límites entre la promoción digital y la actividad comercial, así como sobre las condiciones bajo las cuales deben realizarse las colaboraciones entre negocios gastronómicos e influencers.

Uno de los casos más comentados ocurrió en Reynosa, Tamaulipas (México), donde un restaurante anunció públicamente que cualquier cliente, incluidos los creadores de contenido, deberá pagar su consumo si no existe un acuerdo previo. Según explicaron los propietarios, la medida fue tomada después de recibir reiteradas solicitudes de personas que pedían comidas gratuitas a cambio de historias, publicaciones o videos en redes sociales.

En España también surgió una polémica similar luego de que se viralizara la fotografía de un cartel colocado en un restaurante y compartido por la cuenta @soycamarero. El aviso advertía que los influencers no recibirían trato especial y que cualquier colaboración debía acordarse con anticipación, generando miles de reacciones entre quienes apoyaron la decisión y quienes la consideraron excesiva.

El debate tomó aún más fuerza cuando el reconocido chef mexicano Édgar Núñez, propietario de restaurantes como Sud777, Comedor Jacinta y María Dolores, reveló públicamente el mensaje que recibió del representante de un influencer colombiano que viajaría a Ciudad de México para asistir a un partido del Mundial 2026.

En la conversación, el representante explicó que el creador de contenido contaba con audiencia en Colombia y México y propuso un intercambio: un almuerzo o cena para dos personas —sin licor— a cambio de publicaciones en historias de Instagram y de aparecer en un contenido recomendando los mejores lugares visitados durante su estadía en la capital mexicana.

La respuesta del chef no tardó en hacerse viral.

«Ya tenemos con los gorrones de México, no necesitamos de otro país. Buen intento. Saludos«, escribió Núñez, quien posteriormente aseguró que, tras rechazar la propuesta, recibió un insulto por parte del representante del influencer.

El chef volvió a pronunciarse con otra frase que rápidamente se difundió en redes sociales: «Ni cuando vino Bad Bunny me pidió de tragar gratis. Hasta su disco me mandó. Y un don nadie que tiene menos seguidores que mi gato quiere venir a comer gratis a mi restaurante«.

Sin embargo, Núñez aclaró después que no está en contra de los influencers ni de la creación de contenido dentro de sus establecimientos. Explicó que recibe con gusto a quienes pagan su cuenta y respetan la experiencia de los demás comensales.

«Siempre y cuando no molesten a los demás clientes, claro que sí. Si pagan como cualquier persona y no montan un set de grabación en la mesa, no hay problema«, respondió cuando un usuario le preguntó si aceptaba la visita de creadores de contenido.

El caso volvió a poner sobre la mesa una discusión que divide opiniones. Mientras algunos empresarios consideran que muchos influencers han normalizado pedir productos o servicios gratuitos sin ofrecer un beneficio real para los negocios, otros defienden que las colaboraciones pueden ser una herramienta efectiva de promoción cuando existen acuerdos claros entre ambas partes.

Por ahora, la tendencia en algunos restaurantes parece ser una sola: las colaboraciones seguirán siendo bienvenidas, pero únicamente cuando se pacten previamente. De lo contrario, la regla será la misma para todos los clientes: la cuenta se paga.