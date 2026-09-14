Se desploma balcón de vivienda y enciende las alarmas en Sevilla

Un incidente registrado durante la madrugada de este lunes volvió a poner en discusión las condiciones de algunas estructuras ubicadas en zonas transitadas de Sevilla, Valle del Cauca.

Una parte de un balcón se desprendió y cayó cerca de la avenida, a pocos metros del sector conocido como el rombo del Bolivariano. El hecho no dejó personas lesionadas.

Aunque el lugar se encontraba despejado al momento del desplome, la situación generó inquietud debido al riesgo que representan este tipo de estructuras cuando presentan deterioro y están ubicadas sobre espacios por donde habitualmente circulan peatones.

El caso también puso sobre la mesa la necesidad de que los propietarios realicen revisiones periódicas de balcones, fachadas y demás elementos de sus viviendas, especialmente aquellos que puedan presentar señales de desgaste tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

La comunidad espera además que la Administración Municipal pueda verificar las condiciones de estructuras que representen algún riesgo y tomar las medidas preventivas correspondientes.

El llamado es a no esperar a que ocurra una emergencia para intervenir. Una revisión y reparación a tiempo pueden evitar accidentes y proteger la vida de quienes transitan por estos sectores.