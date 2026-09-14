Cerca de $30.000 millones llegarán a Tuluá para atender daños del sismo

Con una bolsa cercana a los $30.000 millones, Tuluá busca avanzar en la recuperación de las zonas afectadas por el sismo y atender necesidades que van desde la vivienda rural hasta el mejoramiento de vías e instituciones educativas.

Los recursos permitirán ampliar las obras de intervención tanto en el casco urbano como en la zona rural. Uno de los principales frentes será la atención de las familias campesinas cuyas viviendas requieren reparaciones o reconstrucción.

En este componente, la Administración Municipal, junto con Empresas Municipales, destinó $2.000 millones para proyectos de agua potable y saneamiento básico. Con este dinero se podrán ejecutar obras como la adecuación de baños y cocinas, además de la instalación de sistemas sépticos.

La inversión permitirá avanzar en la intervención de alrededor de 270 viviendas campesinas, complementando los recursos municipales destinados a la recuperación de los hogares afectados.

El paquete de inversiones también incluye acciones para reducir riesgos en el territorio. A través de recursos del FOMAG se contempla la posibilidad de ejecutar trabajos como la descolmatación del río Tuluá, además de apoyar la reconstrucción de viviendas mediante el Fondo Milagro Tuluá.

La recuperación también llegará a las instituciones educativas. Más de $2.000 millones están disponibles para realizar adecuaciones y obras de mejoramiento en diferentes colegios del municipio.

Por otra parte, cerca de $8.000 millones serán destinados a pavimentación, con intervenciones previstas en las distintas comunas de Tuluá.

La Administración Municipal señala que estos recursos son resultado de la gestión adelantada por el alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román para ampliar las fuentes de financiación y responder a las necesidades que dejó la emergencia.