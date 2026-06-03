¿Se complica el panorama para Petro? Piden llamarlo a indagatoria

La investigación sobre la financiación de la campaña presidencial de 2022 de Gustavo Petro dio un nuevo giro luego de que dos de los tres representantes encargados del caso en la Comisión de Investigación y Acusación radicaran un salvamento de voto solicitando que el mandatario sea vinculado formalmente al proceso y citado a indagatoria.

La propuesta fue presentada por Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, quienes se apartaron de la ponencia del congresista Alirio Uribe, que plantea archivar la actuación mediante una inhibición.

El documento deberá ser discutido y votado por la plenaria de la Comisión, integrada por 18 representantes. Allí se definirá si la investigación continúa avanzando o si se acoge la propuesta de cerrar el caso.

Entre los argumentos expuestos por los congresistas se mencionan presuntas irregularidades relacionadas con aportes económicos y gastos de campaña que, según sostienen, no habrían sido reportados adecuadamente ante las autoridades electorales.

Los representantes también cuestionan operaciones relacionadas con aportes de organizaciones sindicales, recursos destinados a testigos electorales y contratos de transporte aéreo utilizados durante la campaña presidencial, sobre los cuales consideran que existen inconsistencias que deben ser esclarecidas.

Además, solicitaron nuevas pruebas, entre ellas información financiera a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), así como posibles compulsas de copias a otras entidades de control y organismos judiciales.

Si la Comisión aprueba la solicitud, el presidente Petro podría ser llamado a rendir indagatoria dentro del proceso. En caso contrario, la investigación podría cerrarse. La decisión deberá tomarse antes de finalizar la actual legislatura o quedar en manos de los nuevos integrantes de la Comisión que asumirán funciones a partir del próximo 20 de julio.