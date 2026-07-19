España destronó a Argentina y se coronó campeona del Mundial 2026

La Selección de España conquistó el Mundial 2026 y sumó la segunda estrella de su historia al derrotar 1-0 a Argentina en una emocionante final que se definió en el tiempo extra.

El compromiso, disputado en el MetLife Stadium, estuvo marcado por la intensidad y el equilibrio. España tomó el control del balón desde los primeros minutos y dominó gran parte del encuentro, aunque no logró romper el cero durante el tiempo reglamentario gracias a la sólida actuación de la defensa argentina y del arquero Emiliano Martínez.

En la recta final de los 90 minutos, Argentina sufrió la expulsión de Enzo Fernández, quien vio la tarjeta roja tras una fuerte entrada sobre Pau Cubarsí, dejando a la Albiceleste con diez jugadores para afrontar la prórroga.

Cuando todo apuntaba a una definición por penales, apareció Ferrán Torres para marcar el único gol del partido en el tiempo extra y darle a La Roja un histórico triunfo.

Con este resultado, España vuelve a levantar la Copa del Mundo y consigue su segundo título mundial, mientras que Argentina se queda a las puertas de una nueva consagración tras una final muy disputada.