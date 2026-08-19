¿Hay que usar tapabocas tras el terremoto? Secretaría de Salud del Valle aclara

Las autoridades de salud del Valle del Cauca hicieron un llamado a la calma ante los mensajes que circulan en redes sociales y cadenas de WhatsApp sobre una supuesta contaminación generalizada del aire tras el terremoto.

La secretaria de Salud del departamento, María Cristina Lesmes, explicó que los daños ocasionados por el sismo están concentrados en determinados sectores y no representan una afectación de la calidad del aire en todo el departamento.

El uso de tapabocas está recomendado principalmente para las personas que se encuentren cerca de edificaciones colapsadas, zonas de remoción de escombros o lugares con alta presencia de polvo y partículas.

Quienes viven o permanecen en sectores que no resultaron afectados no necesitan utilizarlo de manera permanente, según las autoridades.

Salud del Valle también señaló que, hasta el momento, no se ha registrado un aumento de enfermedades respiratorias asociado a la emergencia y se mantiene activa la vigilancia epidemiológica.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía consultar únicamente información proveniente de fuentes oficiales y evitar compartir audios o mensajes que puedan generar alarma innecesaria.