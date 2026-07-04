Saque el paraguas: pronostican lluvias en varias zonas del Valle del Cauca

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales entregó su pronóstico para este fin de semana y advirtió que en el Valle del Cauca persistirán las lluvias, especialmente en sectores del occidente y zonas cercanas a la cordillera.

De acuerdo con el reporte, el viernes será uno de los días con mayor intensidad de precipitaciones, con lluvias en varias zonas del departamento, principalmente hacia el occidente vallecaucano y áreas cercanas al litoral Pacífico.

Para el sábado 4 de julio, aunque se prevé una leve disminución en las lluvias, el Ideam no descarta precipitaciones durante la tarde y noche en diferentes municipios del Valle, especialmente en sectores montañosos y de ladera.

Entre tanto, para el domingo 5 de julio se mantendrían condiciones variables, con lluvias de moderada intensidad en algunos puntos del departamento, principalmente hacia el occidente, debido a la influencia de sistemas atmosféricos que continúan generando inestabilidad.

Las autoridades recomiendan a los vallecaucanos mantenerse atentos ante posibles emergencias asociadas a las lluvias, como deslizamientos, crecientes súbitas e inundaciones, especialmente en zonas de alto riesgo y cercanas a ríos y quebradas.