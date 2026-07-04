¿Adiós al pago anual? Cesantías podrían comenzar a pagarse cada mes

El Ministerio del Trabajo puso en discusión un borrador de decreto que reglamenta uno de los cambios introducidos por la reforma laboral y que abriría la puerta a una nueva modalidad para el pago de cesantías en Colombia.

La propuesta permitiría que los empleadores realicen consignaciones mensuales anticipadas al fondo de cesantías, en lugar de hacer únicamente el pago anual tradicional antes del 15 de febrero.

Según el borrador, cada mes podría consignarse el equivalente al 8,33 % del salario base, incluyendo el auxilio de transporte cuando aplique. En el caso de trabajadores con salario variable, el cálculo se haría sobre lo devengado en cada mes.

Además, el proyecto contempla que los intereses sobre cesantías también podrían pagarse mensualmente, a razón del 1 % mensual, siempre y cuando exista un acuerdo entre empleador y trabajador.

El Gobierno aclaró que esta modalidad sería voluntaria y no eliminaría el esquema actual de liquidación anual. También precisó que las consignaciones se harían exclusivamente mediante la PILA, con el fin de garantizar mayor control y trazabilidad.

Por ahora, el decreto continúa en fase de comentarios y observaciones antes de que el Gobierno tome una decisión definitiva sobre su implementación.