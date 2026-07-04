La prueba que puede detectar enfermedades a tiempo en recién nacidos

En el marco del Día Internacional del Tamizaje Neonatal, expertos, asociaciones médicas y organizaciones de pacientes reforzaron el llamado a las familias colombianas para exigir la prueba de talón, un examen obligatorio que puede detectar enfermedades congénitas de manera temprana y salvar vidas.

La campaña, denominada “Haz Valer Su Derecho. ¡La Prueba de Talón, Tu Acto de Amor!”, busca concientizar a madres, padres y cuidadores sobre la importancia de este procedimiento y recordar que se trata de un derecho de todos los recién nacidos en Colombia.

La prueba de talón consiste en tomar una pequeña muestra de sangre del bebé, generalmente entre las 48 y 72 horas después del nacimiento, con el fin de identificar enfermedades que en sus primeras etapas no presentan síntomas, pero que podrían afectar seriamente la salud y el desarrollo del menor si no se detectan a tiempo.

Actualmente, este examen permite detectar de forma obligatoria siete enfermedades, entre ellas el hipotiroidismo congénito, la fibrosis quística, la fenilcetonuria, la galactosemia, la hiperplasia suprarrenal congénita, el déficit de biotinidasa y defectos de la hemoglobina.

Especialistas advierten que un diagnóstico temprano puede marcar una gran diferencia, ya que permite iniciar tratamientos oportunos que mejoran significativamente la calidad de vida de los menores.

Pese a que la prueba está respaldada por la normativa nacional y es de carácter obligatorio, organizaciones del sector salud alertan que todavía existen barreras en su implementación. Muchas familias, incluso, desconocen que este examen debe realizarse antes de abandonar el centro médico.

Por ello, el llamado de los expertos es claro: antes de salir del hospital, los padres deben preguntar si al bebé ya le practicaron la prueba de talón, cuándo estarán listos los resultados y qué pasos seguir en caso de requerirse atención adicional.