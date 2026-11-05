Santiago Peña renuncia a la Presidencia de Paraguay

La crisis financiera que sacude a Paraguay terminó por desencadenar una decisión política de alto impacto. Santiago Peña presentó su renuncia a la Presidencia este jueves 5 de noviembre, mientras el Congreso debatía un juicio político en su contra por el escándalo de Ueno Bank.

El ahora exmandatario comunicó su decisión mediante un video publicado en redes sociales. En su mensaje aseguró que busca preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas. También pidió disculpas a los ciudadanos si en algún momento les falló y expresó su preocupación por los ahorros de los clientes afectados por la crisis bancaria.

El caso Ueno Bank fue el detonante de la tormenta política. El Banco Central intervino la entidad tras detectar problemas de solvencia, lo que dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas. Peña fue cuestionado por sus antiguos vínculos accionarios con el grupo empresarial relacionado con el banco y por un posible conflicto de intereses, señalamientos incluidos en la solicitud de juicio político.

La situación se agravó cuando el Partido Colorado, colectividad oficialista, retiró su respaldo al mandatario y anunció que acompañaría el proceso en su contra. La crisis también provocó protestas en Asunción y enfrentamientos entre manifestantes y la Policía.

Tras la renuncia, el vicepresidente Pedro Alliana asumiría la Presidencia, de acuerdo con los reportes de medios paraguayos. El Congreso deberá adelantar los procedimientos correspondientes para formalizar la sucesión.