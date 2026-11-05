La diversidad se toma la pasarela de la Uceva

Este jueves 5 de noviembre, 20 integrantes de la comunidad universitaria desfilarán junto a 20 modelos de agencia en la IV Noche de Inclusión de la UCEVA, en Tuluá. Entre quienes subirán a la pasarela hay personas con discapacidad, integrantes de grupos étnicos y miembros de la comunidad LGBTI.



La jornada comenzará a las 4:00 p. m. en el exterior del Coliseo Cubierto Carlos María Lozano. Allí, 12 emprendimientos de estas comunidades ofrecerán tejidos en croché, artículos de marroquinería artesanal, bebidas ancestrales, joyas, accesorios, recuerdos y pinturas.



A las 7:00 p. m. comenzará el desfile en el interior del coliseo. La pasarela contará con tres marcas invitadas, entre ellas una de Buga y otra de Tuluá. El encuentro es organizado por el Programa de Psicología de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas de la UCEVA.