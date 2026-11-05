Hay que aprender de la paliza

La estruendosa derrota de Trump y los republicanos en las urnas debería servir de toque de advertencia al presidente colombiano, para quien el mandatario gringo era su sol y su ejemplo de imitar.

Lo que el martes le dieron los gringos a su presidente no fue solo una derrota electoral, le mostraron al mundo y a los presidentes como el nuestro, de lo peligroso que resulta ser tan exagerado en el lenguaje y tan radical frente a los gobernados.

Trump hizo un sendero que volvió autopista con la mentira y las amenazas. Montó la persecutoria contra los inmigrantes latinos y al estilo de las SS en tiempos de Hitler, los persiguió como a ratas en todos los rincones de Estados Unidos, olvidándose que los gringos requieren de esa mano de obra inmigrante para los oficios que ya les da asco realizar.

Se dejó meter en una guerra sin sentido movido solo por la ambición de atrapar más barriles de petróleo. Se enorgulleció de haber matado al máximo ayatolá y de haber apresado a Maduro. Y, para completar, asustó a medio mundo con el látigo de los aranceles y elevó precipitadamente la inflación. Y, como además, no previó hasta donde llegaría el precio del petróleo, su mal gobierno se sintió en las entrañas de hogares, fabricas, trasportes y comercios norteamericanos.

Se equivocó muchas veces tratando de saltarse la ley escrita y la tradición de respeto por la honestidad cuando se ejerce un cargo público. El cobro ha sido extremo. Los republicanos tienen ahora 10 senadores y 98 representantes menos en el Congreso.

Su metodología ha quedado traslúcida y el futuro se les enreda. Falta ver si los fanáticos imitadores de sus cuestionadas actitudes van a seguir contando con su apoyo y sus simpatías.Y en nuestro caso si las ilusiones que Abelardo y su rasputinesco asesor tenían en su respaldo se desmoronan y el discurso y la alaraca tendrán que mermarla.

Tengo la esperanza que aprenderán en pellejo ajeno porque tontos sí no son.