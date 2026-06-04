Santiago Castrillón, la nueva voz bohemia que emerge desde el corazón del Valle del Cauca

El joven artista de Restrepo presenta su más reciente sencillo, “Sé Que Te Amaré”, y comienza a consolidar una prometedora carrera en la música popular y bohemia colombiana. Desde el de Restrepo, Valle del Cauca, surge una de las nuevas promesas de la música popular y bohemia del departamento.

Se trata de Santiago “Santi” Castrillón, un joven cantante de 19 años que ha venido conquistando al público gracias a su autenticidad, sensibilidad artística y profundo amor por los sonidos tradicionales que han marcado generaciones.

Su vínculo con la música nació desde muy temprana edad, interpretando canciones tropicales y éxitos de reconocidos exponentes como el fallecido cantante y compositor colombiano Lisandro Meza. Aunque durante algún tiempo se alejó de los escenarios para dedicarse al entretenimiento como payaso y mago, e incluso crear su propia empresa de eventos, la pasión por el canto siempre permaneció intacta.

Con el paso de los años decidió retomar su camino artístico integrándose a una agrupación juvenil de Restrepo, donde se desempeñó como voz principal. La positiva acogida del público lo motivó a dar un paso más y emprender su carrera como solista, demostrando un talento que rápidamente comenzó a abrirle puertas en diferentes escenarios del Valle del Cauca.

Uno de los momentos más significativos de su trayectoria llegó al convertirse en ganador del Concurso de Música Popular realizado en el municipio de Vijes, reconocimiento que le permitió compartir con importantes jurados y figuras del género, además de fortalecer su proyección artística.

La influencia musical de Santiago tiene raíces familiares. Fue su padre quien lo acercó desde niño a las canciones de grandes exponentes de la música popular y bohemia como Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas y Segundo Rosero. Asimismo, las baladas románticas de las décadas de los 60, 70 y 80 dejaron una huella especial en su formación artística, encontrando una importante inspiración en el legado de Leo Dan.

Actualmente, el joven artista presenta “Sé Que Te Amaré”, una propuesta musical que combina la esencia bohemia con sonidos populares, pensada para ser disfrutada entre amigos y amantes de la música romántica. El videoclip fue grabado en diferentes escenarios de Restrepo, incluyendo la finca Villa Rosa, mientras que la producción musical estuvo a cargo de Acorde Studio bajo la dirección del maestro Julián Dorado.

Con una propuesta fresca, romántica y cargada de identidad, Santiago Castrillón continúa trabajando para ganarse un lugar en la escena musical colombiana, llevando con orgullo el nombre del Valle del Cauca y demostrando que los nuevos talentos de la región tienen mucho que aportar al género popular y bohemio.