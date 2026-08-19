Santa Lucía teme por el posible colapso de su iglesia tras el terremoto

La comunidad del corregimiento de Santa Lucía, en Tuluá, pide atención urgente para la iglesia del sector, que sufrió graves afectaciones durante el terremoto y que, según los habitantes, habría sido declarada inservible por el sacerdote.

El temor de los residentes aumenta porque la estructura se encuentra cerca de varias viviendas y existe preocupación por un posible colapso. La iglesia tendría más de 80 años de construida y es considerada por la comunidad como un lugar de gran importancia para el corregimiento.

Los habitantes hacen un llamado autoridades competentes para que realicen una evaluación técnica y determinen las condiciones de seguridad del templo.

La comunidad también solicita apoyo para encontrar una solución que permita recuperar la iglesia y evitar que Santa Lucía pierda este espacio que ha acompañado a varias generaciones.

“Tenemos temor de que se caiga”, expresaron los habitantes, quienes piden que su situación sea escuchada y atendida con prontitud.