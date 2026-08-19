Santa Lucía teme por el posible colapso de su iglesia tras el terremoto

El temor de los residentes aumenta porque la estructura se encuentra cerca de varias viviendas y existe preocupación por un posible colapso. La iglesia tendría más de 80 años de construida y es considerada por la comunidad como un lugar de gran importancia para el corregimiento.
Los habitantes hacen un llamado autoridades competentes para que realicen una evaluación técnica y determinen las condiciones de seguridad del templo.
La comunidad también solicita apoyo para encontrar una solución que permita recuperar la iglesia y evitar que Santa Lucía pierda este espacio que ha acompañado a varias generaciones.
“Tenemos temor de que se caiga”, expresaron los habitantes, quienes piden que su situación sea escuchada y atendida con prontitud.
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