Buga suma 1.600 damnificados: estos son algunos centros de acopio

A nueve días del terremoto, Buga reporta 1.600 personas damnificadas y 400 viviendas afectadas, de acuerdo con el balance preliminar de la Alcaldía. Del total, 212 viviendas están en la zona urbana y 188 en el área rural; además, 36 quedaron completamente colapsadas.

La emergencia también deja cuatro personas fallecidas y afectaciones en hospitales, instituciones educativas, edificaciones públicas y comerciales, templos, puentes y sistemas de alcantarillado.

Ante las necesidades de las familias, la Administración Municipal puso en marcha un Banco de Elementos para la Construcción, donde se reciben cemento, bloques, ladrillos, tejas de zinc, varillas, arena, grava y otros materiales, además de herramientas y elementos de protección.

Las donaciones pueden entregarse en la sede de la Defensa Civil, en la calle 1 Sur, junto a Torres de Alicante. La iniciativa busca apoyar especialmente a las familias que perdieron sus viviendas y ya comenzó con la entrega de kits de construcción en la zona rural de Pueblo Nuevo.

A esta campaña se suma la Universidad del Valle, seccional Buga, que habilitó un centro de acopio permanente en la Escuela de Música, ubicada en la calle 5 #7-58. Allí reciben, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., alimentos no perecederos, cobijas, colchones, carpas, elementos de primeros auxilios, productos para bebés, linternas y ayudas para mascotas.

Quienes no puedan trasladar sus donaciones pueden solicitar recogida a domicilio al 322 625 6595. No se reciben aportes monetarios, aunque sí bonos.