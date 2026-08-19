Hasta 250 edificaciones podrían ser demolidas en Cali tras el sismo

A nueve días del terremoto, entre 200 y 250 edificaciones de Cali podrían requerir demolición, de acuerdo con las evaluaciones que adelantan las autoridades sobre cerca de 700 inmuebles considerados en riesgo.

El alcalde Alejandro Eder informó que 107 estructuras ya presentan colapso total o parcial, mientras continúan las inspecciones técnicas para determinar cuáles representan un peligro para la comunidad.

La infraestructura educativa también resultó afectada. De las 338 sedes escolares de la ciudad, 260 presentan algún tipo de daño, 18 fueron declaradas no habitables y más de 100 se encuentran en condición grave.

En medio de estas labores de recuperación, los organismos de socorro mantienen la búsqueda de nueve personas que continúan atrapadas bajo los escombros.

Eder reconoció que las posibilidades de encontrarlas con vida son “altamente improbables”, aunque los equipos de rescate continúan trabajando debido a que en otras emergencias se han registrado sobrevivientes varios días después de los colapsos.

Además, más de 10.000 familias ya fueron censadas como parte del proceso de atención a los afectados por el terremoto.