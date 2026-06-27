San Pedro ya está de fiesta: conozca la programación oficial de las celebraciones patronales

Del 26 al 29 de junio, el municipio de San Pedro, Valle del Cauca, celebrará sus tradicionales fiestas patronales con una programación que reunirá actividades culturales, musicales, deportivas y recreativas para habitantes y visitantes.

Uno de los eventos centrales será el XXXVI Concurso Nacional de Música Inédita para Bandas “Luis Mario Lopeda”, que volverá a congregar a agrupaciones de diferentes regiones del país. Sin embargo, la agenda también incluye desfiles, cabalgatas, concursos, presentaciones artísticas y espectáculos para toda la familia.

La programación continuará el sábado 27 de junio con el desfile inaugural de las bandas participantes, comparsas y grupos de baile por las principales calles del municipio. En la noche, los asistentes podrán disfrutar de la retreta de bandas en el Parque Principal y de la segunda jornada de conciertos, denominada “Noche Tricolor”, que además incluirá la transmisión en pantalla gigante del partido entre Colombia y Portugal por el Mundial 2026.

El domingo 28 de junio se realizará la final del concurso nacional de bandas, seguida de la premiación y de un concierto de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de San Pedro con el espectáculo “Vallenato Sinfónico”. La jornada finalizará con la tercera noche de conciertos, denominada “Black Night”.

La programación artística contará con la participación de reconocidos exponentes de la música popular y tropical. El sábado subirán al escenario Espiral 7 y Cheo Andújar; el domingo será el turno de El Chico Jaramillo, Los Beta de Colombia y la animación de Emisora Caliente. El lunes 29 de junio, durante el gran cierre de las fiestas, el público disfrutará del show de humor de Piroberta, además de la animación de Mauricio Arcila.

Las festividades concluirán el lunes 29 de junio con una cabalgata infantil, el Día de las Familias Sampedreñas, la gran final del concurso de canto “San Pedro Premia el Talento” y el acto de clausura de las celebraciones.

La Administración Municipal invitó a la comunidad y a los visitantes a disfrutar de esta programación, que busca resaltar las tradiciones, fortalecer la cultura y promover espacios de integración para toda la familia.