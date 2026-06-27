Cancillería reporta que 24 colombianos habrían muerto tras los terremotos en Venezuela

La Cancillería de Colombia informó que, de manera preliminar, 24 ciudadanos colombianos habrían perdido la vida tras los fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio.

Según la entidad, la cifra continúa en proceso de verificación junto con las autoridades venezolanas, por lo que el número de connacionales fallecidos podría variar conforme avancen las labores de identificación.

El reporte fue entregado como parte del balance de asistencia humanitaria que adelanta el Gobierno colombiano frente a la emergencia ocasionada por los sismos, cuyo saldo oficial asciende a 1.000 personas fallecidas, mientras cerca de 50.000 continúan desaparecidas, de acuerdo con las autoridades del vecino país.

Ante la magnitud de la tragedia, la Cancillería reiteró que mantiene habilitadas las líneas de atención consular para los colombianos que permanecen en territorio venezolano y sus familiares, a través del Centro Integral de Atención y Relación con la Ciudadanía (CIARC), servicio que funciona las 24 horas.

Las autoridades colombianas indicaron que continúan haciendo seguimiento a la situación de los connacionales afectados y coordinando acciones de apoyo con las autoridades venezolanas en medio de la emergencia.