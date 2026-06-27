Este es el once titular de Colombia para enfrentar a Portugal

El técnico Néstor Lorenzo confirmó la formación titular con la que la Tricolor buscará asegurar el primer lugar de la zona. A Colombia le bastará un empate para avanzar como líder y obtener una mejor ubicación de cara a la fase de eliminación directa.
La alineación inicial estará conformada por: Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Deiver Machado; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez (capitán), Jhon Córdoba y Luis Díaz.
El compromiso se disputará a partir de las 6:30 p. m. y definirá el camino de Colombia en los dieciseisavos de final, donde enfrentaría a uno de los mejores terceros clasificados.
La Tricolor llega motivada tras vencer 3-1 a Uzbekistán y 1-0 a República Democrática del Congo, resultados que la dejaron muy cerca de quedarse con el liderato del grupo.
Con figuras como James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Arias y Gustavo Puerta en un gran momento futbolístico, el equipo de Lorenzo buscará cerrar una fase de grupos perfecta y continuar firme en su objetivo de ser protagonista del Mundial 2026.
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