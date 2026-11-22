Cinco muertos deja operación militar contra el ELN en el Valle del Cauca

Una operación militar desarrollada en zona rural de Dagua, Valle del Cauca, dejó cinco personas muertas, señaladas de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional (ELN). El balance fue presentado por el presidente Abelardo de la Espriella y corresponde a la denominada Operación Neptuno.

De acuerdo con la información entregada por el mandatario, las acciones incluyeron bombardeos contra el frente Luis Carlos Cárdenas de esa guerrilla, estructura que estaría bajo el mando de alias ‘Bertha’.

Según el reporte oficial, la operación habría afectado aproximadamente al 25 % de los integrantes de este frente. Además, las autoridades mantienen las labores para ubicar a la mujer señalada de dirigirlo, por quien se ofrece una recompensa de hasta 800 millones de pesos por información que permita dar con su paradero y lograr su captura.

Las cifras y circunstancias del operativo corresponden al balance divulgado por las autoridades y podrían actualizarse a medida que avance la información oficial.