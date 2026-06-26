San Pedro abre el telón del Festival de Bandas “Luis Mario Lopeda”

Del 26 al 29 de junio de 2026, el municipio de San Pedro, Valle del Cauca, volverá a convertirse en la capital de la música de bandas con la realización del XXXVI Encuentro Nacional de Música Inédita para Bandas "Luis Mario Lopeda", uno de los certámenes culturales más importantes del país, que reunirá a destacadas agrupaciones musicales en una programación que promete talento, tradición y espectáculos para toda la familia.

Luego del proceso de selección realizado por el comité organizador, ocho bandas municipales fueron escogidas para participar en esta edición del festival, garantizando un alto nivel artístico gracias a la trayectoria y reconocimiento que poseen en diferentes concursos nacionales.

El director del evento, Gustavo Jaramillo, destacó que el certamen mantiene su prestigio gracias a la calidad de las agrupaciones invitadas, las cuales competirán por los máximos honores interpretando obras inéditas y demostrando el trabajo musical que desarrollan en sus respectivos municipios.

Una programación para disfrutar durante cuatro días

Las actividades comenzarán este viernes 26 de junio con el tradicional recibimiento de las delegaciones y la presentación inicial de las bandas en el parque principal de San Pedro, permitiendo que propios y visitantes tengan un primer acercamiento con el talento de los músicos participantes.

El sábado 27 de junio la música se tomará las calles con el tradicional desfile de comparsas, uno de los momentos más esperados del festival por el colorido, la alegría y el acompañamiento del público. En horas de la noche se realizará una gran retreta musical, una vez finalice el compromiso de la Selección Colombia frente a Portugal.

La jornada más importante será el domingo 28 de junio, cuando las bandas presentarán en privado las obras inéditas ante el jurado calificador y posteriormente realizarán su interpretación pública. Al finalizar las presentaciones se conocerán los ganadores de esta trigésima sexta edición.

Vallenato Sinfónico: el gran espectáculo del festival

Uno de los mayores atractivos de este año será el concierto «Vallenato Sinfónico», a cargo de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de San Pedro, que ofrecerá una propuesta innovadora al fusionar la riqueza del vallenato con la majestuosidad de la música sinfónica.

El espectáculo, programado para el domingo 28 de junio a las 9:00 de la noche en el Parque Central de San Pedro, contará con la participación de los cantantes Bray Concha y Alejandra Franco, bajo la dirección del maestro Gustavo Jaramillo, en un evento de entrada libre que busca congregar a cientos de asistentes.

Un patrimonio musical del Valle del Cauca

Durante más de tres décadas, el Encuentro Nacional de Música para Bandas «Luis Mario Lopeda» se ha consolidado como una plataforma para promover la creación musical colombiana, fortalecer los procesos formativos de las bandas municipales y preservar una tradición que identifica culturalmente a San Pedro y al Valle del Cauca.

La realización de esta nueva edición ratifica el compromiso del municipio con la cultura y el talento de las nuevas generaciones, convirtiendo a San Pedro, durante cuatro días, en el epicentro nacional de la música para bandas y en un destino obligado para quienes disfrutan de las expresiones artísticas de mayor calidad.