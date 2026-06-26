Avioneta se estrelló contra el edificio más alto de Pekín y desató una emergencia

El impacto ocurrió en el distrito financiero de Chaoyang, en la zona de Guomao, donde se concentran algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Imágenes difundidas en redes sociales muestran un gran agujero en la fachada de cristal del rascacielos, así como restos de la aeronave esparcidos sobre una vía cercana y daños en varios vehículos.
Testigos aseguraron que la zona fue acordonada por decenas de patrullas de Policía y ambulancias, mientras las autoridades atendían la emergencia.
Hasta el momento, las autoridades chinas no han informado sobre víctimas ni han revelado las causas del accidente. Tampoco se ha confirmado el tipo de vuelo que realizaba la aeronave ni las circunstancias que provocaron el impacto.
El China Zun, también conocido como CITIC Tower, fue inaugurado en 2018 y, con sus 528 metros de altura, es el edificio más alto de Pekín y uno de los íconos arquitectónicos de la capital.
Mientras las imágenes del accidente se viralizaron en plataformas internacionales, usuarios reportaron que en redes sociales chinas no aparecía información relacionada con el hecho.
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