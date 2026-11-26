¿Sabía que el manjarblanco originalmente se preparaba con pollo?

El manjarblanco es uno de los dulces más representativos del Valle del Cauca y un protagonista de las tradiciones navideñas de la región. Sin embargo, detrás de su sabor característico existe una historia poco conocida: algunas de sus antiguas preparaciones incluían pechuga de pollo triturada.

Según el historiador Germán Patiño Ossa, en su libro Fogón de negros: cocina y cultura en una región latinoamericana, el manjar blanco tiene antecedentes árabes y europeos, y llegó a América a través de la tradición culinaria española.

En sus primeras versiones existían diferencias según las posibilidades económicas de las familias. Algunas preparaciones de las mesas más acomodadas llevaban pollo, leche de almendras y azúcar, mientras que otras versiones prescindían de la carne.

Con el paso del tiempo, la receta se transformó en el Valle del Cauca gracias a la disponibilidad de ingredientes como la leche de vaca, el azúcar de caña y el arroz. En esta adaptación, las mujeres afrodescendientes tuvieron un papel fundamental en la construcción de la tradición culinaria vallecaucana.

Preparar manjarblanco también era una ceremonia familiar que podía durar varias horas. La mezcla se cocinaba en grandes pailas de cobre, sobre fogones de leña, y se revolvía constantemente con una cuchara de madera conocida como caguinga.

Servido tradicionalmente en totumos y acompañado de buñuelos, este dulce se convirtió en uno de los sabores que identifican la Navidad en el Valle del Cauca, una preparación que conserva la memoria de generaciones y reúne a las familias alrededor de la cocina.

📚 Fuente: Fogón de negros: cocina y cultura en una región latinoamericana, de Germán Patiño Ossa, publicado en la Biblioteca Básica de Cocinas Tradicionales de Colombia, del Ministerio de Cultura.