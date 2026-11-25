Expertos y representantes de pacientes consultados por EL TIEMPO destacan el nombramiento de Ana María Vesga como ministra de Salud y de Zulma Cucunubá en el Instituto Nacional de Salud (INS), así como una mayor disposición al diálogo con los actores del sector.
Entre las acciones figura un plan de choque para destrabar medicamentos pendientes de más de un millón de pacientes y atender a cerca de 1,8 millones de colombianos en riesgo vital. También se decidió no prorrogar el contrato fiduciario del Fomag para corregir dificultades en la atención.
Pese a estas medidas, el Gobierno perdió los $3 billones que esperaba tras la caída del Presupuesto General de la Nación y necesita más de $13 billones adicionales para 2027. Los recursos, advierten los expertos, son clave para garantizar el flujo de dinero a clínicas y hospitales y evitar que el plan de choque se quede en anuncios.
Además de conseguir financiación, los especialistas señalan la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto, fortalecer las auditorías y definir el futuro de las EPS intervenidas.
El balance deja cambios en el liderazgo y una hoja de ruta, pero el reto será convertir las medidas en resultados concretos y sostenibles para los pacientes.
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