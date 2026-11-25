Los primeros 100 días de De La Espriella en salud: medidas y desafíos

Los primeros 100 días del Gobierno de Abelardo De La Espriella en materia de salud han estado marcados por un cambio de tono frente a la crisis, la llegada de perfiles técnicos y medidas para atender a los pacientes. Sin embargo, la financiación sigue siendo uno de los principales obstáculos.