Feria de Manizales 2027 se queda sin su tradicional cabalgata

Uno de los eventos más tradicionales de la Feria de Manizales no se realizará en 2027. Los organizadores confirmaron la cancelación de la cabalgata, luego de considerar que no cuentan con la capacidad logística y económica para cumplir las condiciones establecidas en un fallo judicial.

La decisión está relacionada con la sentencia 307 del 8 de octubre de 2026, emitida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Manizales. Entre las medidas ordenadas están la prohibición total del consumo de licor durante el recorrido, la realización de pruebas de alcoholemia a todos los participantes y la disposición de personal y vehículos para retirar a quienes incumplan las reglas.

Aunque el municipio de Manizales, el Club Activo 20-30 y Asdecaldas apelaron la decisión, las medidas siguen siendo obligatorias mientras el Tribunal Administrativo de Caldas resuelve el recurso.

A través de un comunicado, Asdecaldas y el Club Activo 20-30 explicaron que los controles de alcoholemia, la atención de los equinos y los mecanismos de identificación y supervisión representan exigencias que superan su capacidad presupuestal y operativa.

La cabalgata reunía cada año a más de 2.000 caballistas de diferentes regiones del país y era presenciada por cerca de 200.000 personas, según cifras de la Alcaldía de Manizales.

La cancelación ha generado posiciones divididas. Mientras algunos ciudadanos lamentan las posibles repercusiones económicas y la pérdida de una tradición, sectores animalistas celebran la decisión y recuerdan los cuestionamientos por presuntas prácticas de maltrato durante estos recorridos.

Por ahora, la cabalgata no está prohibida de manera definitiva. Su realización dependerá de las decisiones judiciales que se adopten y de que los organizadores puedan cumplir las condiciones establecidas.