Motociclista resultó gravemente herido tras choque con tractomula en la vía Tuluá – Buga

Un fuerte accidente de tránsito se registró en las últimas horas sobre la vía que comunica a Tuluá con Buga, a la altura del sector de Solla.

De acuerdo con la información preliminar, un motociclista colisionó contra una tractomula, sufriendo graves lesiones como consecuencia del impacto.

La víctima fue atendida por organismos de emergencia y trasladada de urgencia al Hospital San José de Buga, donde recibe atención médica especializada.

El motociclista se movilizaba en una motocicleta de placas UXF 06E. Se hace un llamado a sus familiares, amigos o personas que puedan conocerlo para que se acerquen al centro asistencial y obtengan información sobre su estado de salud.

Las circunstancias en las que ocurrió el accidente son materia de investigación.