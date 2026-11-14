Revelan qué provocó la suspensión de vuelos en Estados Unidos

Una interrupción en las comunicaciones del sistema de control aéreo obligó a suspender temporalmente los despegues en los aeropuertos de Estados Unidos este viernes 13 de noviembre. La medida fue confirmada por la Administración Federal de Aviación (FAA), que explicó que actuó por precaución ante la falla.

Según la autoridad, el problema afectó temporalmente las telecomunicaciones en toda la entidad, por lo que se ordenó mantener en tierra los vuelos pendientes de salida. Las operaciones internacionales que ingresaban al país serían gestionadas caso por caso.

El secretario de Seguridad de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró que todos los vuelos habían sido verificados y que no existían indicios de un ataque malintencionado. Por su parte, el FBI descartó, hasta el momento, que la interrupción estuviera relacionada con un ciberataque o actividad delictiva.

La suspensión fue una medida extraordinaria y recordó otros episodios en los que se paralizaron las operaciones aéreas en el país, como ocurrió el 11 de septiembre de 2001 y el 11 de enero de 2023, cuando una falla informática afectó el sistema de avisos a las misiones aéreas.

Las autoridades continúan evaluando lo ocurrido y las afectaciones generadas en el transporte aéreo.