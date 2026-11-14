¿Apagón mundial de 72 horas? Esto hay detrás de las alertas

La posibilidad de que el mundo se quede sin electricidad durante 72 horas ha generado preocupación en redes sociales. Sin embargo, detrás de esta versión viral hay recomendaciones de preparación ante emergencias emitidas por diferentes gobiernos y organismos, que han sido relacionadas con una supuesta alerta de apagón mundial.

Uno de los antecedentes es la campaña Be Ready, lanzada por el Reino Unido el pasado 22 de octubre, que recomienda a los hogares contar con suministros básicos para afrontar hasta tres días de interrupciones en servicios como electricidad, agua, telefonía e internet.

A esto se suma Estados Unidos, donde la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) anunciaron una prueba nacional del Sistema de Alertas de Emergencia para el próximo 17 de noviembre de 2026. Durante el ejercicio se difundirá un mensaje de prueba a través de la radio y la televisión.

Por su parte, la Unión Europea presentó el 3 de noviembre nuevas orientaciones para que la población pueda mantenerse preparada y atender sus necesidades básicas durante las primeras 72 horas de una emergencia.

Aunque estas iniciativas han alimentado las publicaciones sobre un posible apagón, ninguna constituye una advertencia de que la electricidad vaya a suspenderse simultáneamente en todo el planeta.

Desde el punto de vista técnico, las redes eléctricas funcionan mediante sistemas interconectados por países y regiones, pero no existe una única red mundial controlada por un interruptor central que pueda dejar sin energía a todo el planeta. Por eso, no hay evidencia técnica ni una alerta oficial que confirme un apagón global de 72 horas.

En Colombia, el operador del sistema eléctrico, XM, tampoco ha emitido una alerta de estas características ni ha publicado un listado de ciudades con mayor riesgo. No obstante, como ocurre en cualquier sistema eléctrico, pueden presentarse interrupciones locales por fallas en las redes de transmisión y distribución, condiciones climáticas, disponibilidad de generación o aumentos en la demanda.

Algunas publicaciones han mencionado a Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Medellín y Quibdó como ciudades que podrían enfrentar contingencias. Sin embargo, es importante aclarar que no existe un ranking oficial de XM que las identifique como las cinco capitales más vulnerables. Los argumentos relacionados con la demanda, la concentración poblacional, la actividad económica y las condiciones geográficas no equivalen a una clasificación técnica de riesgo.

Aunque no haya una alerta de apagón mundial, contar con elementos básicos para afrontar una interrupción del servicio es una medida de prevención. Tener una linterna, baterías, una batería portátil para el celular, agua, suministros esenciales y medios para consultar información oficial puede resultar útil ante cualquier emergencia.

También se recomienda hacer un uso responsable de la energía, especialmente durante los periodos de mayor demanda, en un contexto marcado por las condiciones asociadas al Fenómeno de El Niño.

Por ahora, no hay evidencia científica, alerta gubernamental ni reporte técnico que confirme un corte simultáneo de electricidad en todo el mundo durante 72 horas. La recomendación es evitar compartir información alarmista sin verificarla y consultar los canales oficiales de las autoridades y los operadores del servicio eléctrico.