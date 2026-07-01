Bloqueos en Mediacanoa y Tuluá fueron levantados tras compromiso de revisar acuerdos sobre tierras y seguridad

La movilidad fue restablecida este lunes en la vía Riofrío-Mediacanoa y en la doble calzada Tuluá-Andalucía, luego de que las comunidades afrocolombianas que mantenían los bloqueos alcanzaran acuerdos con el Gobierno Nacional en una mesa de diálogo acompañada por la Gobernación del Valle del Cauca.

La protesta, liderada por organizaciones como Frenacol, la Guardia Cimarrona y varios consejos comunitarios, se originó por el presunto incumplimiento de compromisos relacionados con la entrega y titulación colectiva de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), además de solicitudes de mayores garantías de seguridad para líderes y comunidades.

El secretario de Asuntos Étnicos del Valle, Óscar Lenis, informó que se programaron dos reuniones entre los manifestantes y el Gobierno Nacional. La primera se realizará este miércoles en Bogotá, en una mesa convocada por el Ministerio del Interior y la ANT, donde se revisarán los avances en los acuerdos existentes. La segunda está prevista para el jueves en el Valle del Cauca, con la participación de entidades nacionales.

Durante el diálogo también se abordarán las solicitudes relacionadas con esquemas de protección para líderes sociales y comunidades negras, quienes han manifestado sentirse amenazados por su labor en defensa del territorio.

En la mesa participaron representantes de la Gobernación del Valle, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Con el levantamiento de los bloqueos quedó restablecido el tránsito vehicular por ambos corredores viales, mientras continúan las mesas de trabajo para buscar soluciones definitivas a las demandas de las comunidades.