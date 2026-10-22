Reto viral estaría invitando a niños y jóvenes a desaparecer por 48 horas

Un nuevo desafío que circula en redes sociales encendió las alertas de las autoridades en Paraguay: consiste en que niños y adolescentes abandonen sus hogares y permanezcan desaparecidos e incomunicados durante al menos 48 horas, con el propósito de obtener reconocimiento entre sus conocidos.

La advertencia fue emitida por autoridades policiales y respaldada por Walter Gutiérrez, ministro de la Niñez y la Adolescencia, quien indicó que trabajan con la Policía Nacional para vigilar la posible difusión del reto. Aunque no se han reportado casos relacionados en Paraguay, el funcionario señaló que existen reportes en Argentina.

Según la alerta, la dinámica incluiría un sistema de puntuación asociado a las reacciones que genere la ausencia de los participantes. Esto podría provocar angustia entre sus familias y activar búsquedas reales que movilizan recursos de las autoridades.

El ministro también recordó que los retos virales que ponen en riesgo a menores no son nuevos y que ahora preocupa su circulación en plataformas como TikTok, donde los contenidos pueden alcanzar una amplia audiencia.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a padres y cuidadores prestar atención a las actividades digitales de sus hijos, conocer las tendencias que siguen y mantener una comunicación abierta para advertirles sobre los riesgos.

La alerta también menciona el sistema MAFE, que puede emitir avisos de búsqueda en un radio de hasta 160 kilómetros desde el lugar reportado de una desaparición.