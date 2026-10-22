Caída de material por las lluvias genera controles de tránsito en vías del Valle

Los puntos con restricciones son el PR 52+000, en La Guinea, donde se realiza control antes de los túneles, y el tramo entre los PR 68+800 y PR 69+600, en La Yolomba, además de La Balastrera, en el PR 69+200, donde opera el sistema de Pare y Siga con paso a un carril.
El manejo del tráfico contempla cierres intermitentes de 30 minutos para cargar material, seguidos de otros 30 minutos de paso alternado por sentido.
Las autoridades recomiendan conducir con precaución y respetar las indicaciones del personal en la vía. Para reportar emergencias, están habilitados los números 311 441 5479 y #180. También se invita a consultar los canales oficiales para conocer las novedades.
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