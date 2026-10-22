Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados

Caída de material por las lluvias genera controles de tránsito en vías del Valle

Las fuertes lluvias y la caída de material obligan a implementar controles de tránsito en varios puntos de un corredor vial. Los equipos técnicos adelantan labores de atención para manejar las afectaciones y permitir el paso seguro de los vehículos.

Los puntos con restricciones son el PR 52+000, en La Guinea, donde se realiza control antes de los túneles, y el tramo entre los PR 68+800 y PR 69+600, en La Yolomba, además de La Balastrera, en el PR 69+200, donde opera el sistema de Pare y Siga con paso a un carril.

El manejo del tráfico contempla cierres intermitentes de 30 minutos para cargar material, seguidos de otros 30 minutos de paso alternado por sentido.

Las autoridades recomiendan conducir con precaución y respetar las indicaciones del personal en la vía. Para reportar emergencias, están habilitados los números 311 441 5479 y #180. También se invita a consultar los canales oficiales para conocer las novedades.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • Noticias destacadas
Sin resultados
Ver todos los resultados

© 2018 JNews by Jegtheme.