Festival Bandola anuncia nuevas fechas tras aplazarse por el terremoto

Tras aplazar su realización por la emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto, el Festival Bandola 2026 ya tiene nuevas fechas. El encuentro cultural se llevará a cabo del 13 al 15 de noviembre en el parque Uribe de Sevilla, Valle del Cauca, con una programación especial que busca promover la unión y brindar esperanza a la comunidad.

Durante tres días, el público podrá disfrutar de presentaciones de artistas nacionales, regionales y locales, además de actividades como el Cantorío de Mujeres, el Concierto Campesino, la Rueda de Danzas Andinas y la Feria Exposevilla.

Para esta edición, la organización confirmó que no se realizarán desfiles. En su lugar, el festival tendrá un formato diferente y simbólico, con la música y el arte como espacios de encuentro para fortalecer los lazos comunitarios y contribuir a recuperar la confianza y la alegría tras las dificultades que dejó el sismo.

Los organizadores agradecieron a las entidades, empresas, emprendedores, artistas, voluntarios, familias y ciudadanos que continúan respaldando esta iniciativa cultural y hacen posible su realización.

Con el anuncio de estas nuevas fechas, el Festival Bandola se prepara para volver a sonar en Sevilla, manteniendo viva su tradición y apostándole a la fuerza de la comunidad para salir adelante.