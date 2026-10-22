Festival Bandola anuncia nuevas fechas tras aplazarse por el terremoto

Durante tres días, el público podrá disfrutar de presentaciones de artistas nacionales, regionales y locales, además de actividades como el Cantorío de Mujeres, el Concierto Campesino, la Rueda de Danzas Andinas y la Feria Exposevilla.
Para esta edición, la organización confirmó que no se realizarán desfiles. En su lugar, el festival tendrá un formato diferente y simbólico, con la música y el arte como espacios de encuentro para fortalecer los lazos comunitarios y contribuir a recuperar la confianza y la alegría tras las dificultades que dejó el sismo.
Los organizadores agradecieron a las entidades, empresas, emprendedores, artistas, voluntarios, familias y ciudadanos que continúan respaldando esta iniciativa cultural y hacen posible su realización.
Con el anuncio de estas nuevas fechas, el Festival Bandola se prepara para volver a sonar en Sevilla, manteniendo viva su tradición y apostándole a la fuerza de la comunidad para salir adelante.
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