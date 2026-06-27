Desolador balance en Venezuela: más de 1.400 muertos y miles de afectados

La emergencia provocada por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela continúa agravándose. En el más reciente balance oficial, las autoridades informaron que la cifra de fallecidos ascendió a 1.430, mientras que 3.238 personas permanecen heridas y 3.142 familias han tenido que ser trasladadas a refugios temporales.

El país completa cuatro días bajo estado de emergencia, con el apoyo de brigadas de rescate provenientes de nueve países que continúan las labores de búsqueda entre los escombros.

Las autoridades también reportan 172 personas atrapadas, 3.007 damnificados y daños en 383 edificaciones, principalmente en el estado de La Guaira, una de las zonas más golpeadas por la tragedia.

Además, el balance oficial indica afectaciones en 13 hospitales y 25 centros comerciales, mientras miles de personas permanecen sin poder regresar a sus viviendas debido al riesgo de colapso de las estructuras.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el pasado 24 de junio, son considerados uno de los peores desastres naturales de la historia reciente de Venezuela. Las autoridades mantienen las operaciones de rescate y advirtieron que el número de víctimas podría seguir aumentando a medida que avanzan las labores de búsqueda.