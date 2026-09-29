Reserva de Santurbán ya no irá hasta 2029: Gobierno revocó prórroga

El Ministerio de Ambiente derogó la Resolución 0970 del 4 de agosto de 2026, mediante la cual el Gobierno anterior había actualizado el área de la reserva temporal de recursos naturales de Santurbán y extendido su vigencia hasta marzo de 2029.

Con la nueva decisión, la reserva temporal continuará vigente hasta marzo de 2027, por lo que se reduce en dos años el plazo que había sido establecido en agosto. La medida comprende un área de más de 75.000 hectáreas en el macizo de Santurbán.

La resolución de agosto había sido expedida pocos días antes de finalizar el Gobierno anterior y contemplaba la ampliación de la reserva, además de un plazo adicional para avanzar en los estudios y la discusión con las comunidades sobre el futuro de la zona. El Ministerio de Ambiente había planteado entonces que la reserva se mantuviera hasta el 4 de marzo de 2029.

Ahora, el proceso de participación y consulta relacionado con la delimitación de Santurbán continúa. El Ministerio ha señalado que trabaja en una delimitación progresiva del complejo de páramos, en cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional.

La decisión también deberá ser comunicada a la Agencia Nacional de Minería, debido a que el cambio en la vigencia de la reserva modifica el periodo durante el cual aplican las restricciones asociadas a nuevos proyectos mineros en el área.

El trámite fue asumido por un ministro de Ambiente ad hoc, luego de que fuera aceptada una recusación contra el titular de la cartera para intervenir en asuntos relacionados con Santurbán.

El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán rechazó la decisión y cuestionó al Gobierno por retirar medidas de protección adoptadas durante la administración anterior. Estas declaraciones corresponden a la posición del colectivo y hacen parte de la controversia que continúa alrededor de la protección del ecosistema.

Santurbán es considerado un territorio estratégico para el abastecimiento de agua de millones de habitantes de Santander y Norte de Santander, mientras continúa el proceso para definir su delimitación y las actividades que podrán desarrollarse en sus diferentes áreas.