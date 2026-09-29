A sus 79 años, don Hernando conquistó 21 kilómetros en Guatapé

A sus 79 años, Don Hernando volvió a demostrar que la edad no es un límite para mantenerse activo. Un año después de completar por primera vez los 21 kilómetros, regresó a la Media Maratón de Guatapé y volvió a cruzar la meta.

El corredor participó en la III Media Maratón de Guatapé, realizada el 27 de septiembre de 2026, donde completó nuevamente los 21 kilómetros. En 2025, cuando tenía 78 años, ya había enfrentado este mismo recorrido.

Para Don Hernando, el deporte ha sido parte fundamental de su vida y una herramienta para cuidar su salud. Antes de la competencia, invitó a personas de todas las edades a mantenerse activas.

“Invitamos a todas las personas de cualquier edad, cualquier edad que tengan, que hagan deporte. Poquito o mucho, pero que hagan deporte”.

El corredor también destacó la importancia de prepararse antes de asumir este tipo de retos.

“Porque me entrené, porque me preparé para estas cosas, es que las hago. Yo aquí no estoy improvisando”.

Después de completar la carrera, dedicó su participación a sus padres, su esposa, sus hijos y sus amigos. Para él, más allá del resultado, mantenerse activo representa una inversión en su bienestar.

“La mejor inversión que se tiene del cuerpo es en el deporte”.

Así, con 79 años, Don Hernando volvió a completar los 21 kilómetros y dejó un mensaje sobre la importancia de seguir haciendo actividad física durante todas las etapas de la vida.