Rescatan con vida a oso hormiguero atrapado en un incendio forestal

Con graves quemaduras en el hocico, las patas y la cola, un oso hormiguero fue encontrado con vida después de quedar atrapado en medio de un incendio forestal en zona rural de El Tambo, Cauca.

El animal fue trasladado hasta una clínica veterinaria en Popayán, donde permanece bajo atención médica y se recupera de las lesiones provocadas por las llamas.

El rescate ocurrió durante la noche del viernes, cuando campesinos de Puerto Llave alertaron a los organismos de emergencia al encontrar al animal afectado por el fuego. Bomberos de El Tambo y Timbío acudieron al lugar y lograron ponerlo a salvo.

De acuerdo con el teniente José Burbano, durante el rescate el oso hormiguero presentaba fuertes signos de dolor. Los socorristas lo trasladaron en una ambulancia hasta la clínica veterinaria de Pomona, en Popayán, para recibir atención especializada.

El caso se conoció en medio de una temporada de incendios que ha afectado diferentes zonas del Cauca. Municipios como Silvia, Piendamó y El Tambo también han registrado emergencias, con más de 100 hectáreas afectadas solo en Puerto Llave.

Las llamas han provocado daños en vegetación, cultivos y predios rurales, además de afectar a la fauna de la región. Algunos animales han muerto y otras especies han tenido que desplazarse para escapar del fuego.

Mientras los organismos de socorro continúan atendiendo las emergencias, el oso hormiguero permanece bajo cuidado veterinario, convertido en uno de los sobrevivientes de los incendios que han golpeado al departamento.