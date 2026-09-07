Militar secuestrado el 6 de agosto logró escapar de las disidencias

Después de varios días huyendo de sus captores, el cabo colombiano José Olger Melo Charry logró llegar por sus propios medios hasta un puesto de Policía en Nariño. El militar, integrante de la Legión Extranjera francesa, permaneció retenido durante varios días por integrantes del Estado Mayor Central (EMC).

Melo Charry apareció durante la noche del sábado en una estación policial del municipio de Policarpa, luego de permanecer aproximadamente cuatro días intentando ponerse a salvo. Tras su llegada, las autoridades coordinaron su traslado en helicóptero hasta Pasto.

En la capital de Nariño fue llevado a un centro médico, donde permanece bajo observación y acompañado por sus familiares.

El uniformado había sido secuestrado el pasado 6 de agosto, cuando se movilizaba por una carretera del departamento mientras se encontraba de permiso. La zona donde ocurrió el hecho tiene presencia de diferentes estructuras armadas ilegales.

El Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las extintas Farc y grupo liderado por alias ‘Iván Mordisco’, había reconocido la retención del militar.

Melo Charry, quien presta servicio en la Legión Extranjera francesa, logró finalmente escapar y buscar ayuda de las autoridades, poniendo fin a varios días de cautiverio.