Rescatan a ocho secuestrados en zona rural de Norte de Santander

El operativo fue adelantado de manera conjunta por las Fuerzas Militares, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, con apoyo de inteligencia interagencial. Hombres del GAULA llegaron hasta el lugar donde estaban las víctimas y lograron recuperar su libertad.
El mandatario destacó la coordinación entre las instituciones y felicitó a los uniformados que participaron en la operación, que calificó como una acción de precisión contra el grupo armado.
Tras el rescate, De La Espriella lanzó una advertencia al ELN y aseguró que su Gobierno continuará persiguiendo a quienes participen en secuestros, extorsiones y otras acciones contra la población civil.
“El secuestro no tiene ninguna justificación”, afirmó el presidente, quien reiteró que las autoridades trabajarán para impedir que este delito vuelva a convertirse en una fuente de financiación para los grupos armados.
“En Colombia nadie puede volver a hacer del secuestro un negocio”, concluyó.
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