Rescatan a ocho secuestrados en zona rural de Norte de Santander

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó el rescate de ocho ciudadanos que permanecían secuestrados por el ELN en una zona rural de Convención, Norte de Santander.

El operativo fue adelantado de manera conjunta por las Fuerzas Militares, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, con apoyo de inteligencia interagencial. Hombres del GAULA llegaron hasta el lugar donde estaban las víctimas y lograron recuperar su libertad.

El mandatario destacó la coordinación entre las instituciones y felicitó a los uniformados que participaron en la operación, que calificó como una acción de precisión contra el grupo armado.

Tras el rescate, De La Espriella lanzó una advertencia al ELN y aseguró que su Gobierno continuará persiguiendo a quienes participen en secuestros, extorsiones y otras acciones contra la población civil.

“El secuestro no tiene ninguna justificación”, afirmó el presidente, quien reiteró que las autoridades trabajarán para impedir que este delito vuelva a convertirse en una fuente de financiación para los grupos armados.

“En Colombia nadie puede volver a hacer del secuestro un negocio”, concluyó.