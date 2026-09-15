Este examen es obligatorio para renovar la licencia después de los 65 años

Los conductores de mayor edad tienen periodos de renovación más cortos para su licencia de conducción y deben cumplir con una evaluación médica antes de realizar el trámite.

La normativa establece que quienes tengan más de 65 años deben demostrar que cuentan con las condiciones físicas, mentales y de coordinación motriz necesarias para conducir. Para ello, deben acudir a un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado.

Durante la evaluación se revisan, entre otros aspectos, la visión, audición, coordinación motriz y condiciones físicas y mentales. El certificado obtenido debe quedar registrado en el RUNT y tener una vigencia no superior a seis meses al momento de realizar la renovación.

Estos son los tiempos de renovación

Para las licencias de servicio particular, el periodo depende de la edad:

Entre 60 y 80 años: cada cinco años .

. Mayores de 80 años: cada año .

. Menores de 60 años: cada 10 años.

En el caso de las licencias para servicio público, los mayores de 60 años deben renovarlas cada año, mientras que los menores de esa edad lo hacen cada tres años.

¿Cómo realizar el trámite?

El conductor debe solicitar una cita ante el organismo de tránsito correspondiente, realizar la valoración en un CRC autorizado y comprobar que el resultado haya sido cargado al RUNT.

También es necesario estar al día con las multas de tránsito y cancelar el valor establecido para la renovación.

Por eso, la recomendación es iniciar el proceso con anticipación y verificar que el certificado médico se encuentre vigente para evitar inconvenientes al momento de renovar la licencia.