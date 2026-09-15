De La Espriella declara insubsistente a director del Dane y nombra reemplazo

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó a Juan Manuel Alvarado como nuevo director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), luego de la salida de Ricardo Valencia, quien permaneció cerca de un mes al frente de la entidad.

La decisión se conoció horas después de que el Gobierno declarara insubsistente a Valencia, en medio de cuestionamientos relacionados con sus declaraciones sobre los indicadores publicados por el Dane durante julio.

Según explicó la Presidencia, Valencia habría asegurado que no se presentaron anomalías en las cifras de ese periodo, correspondientes a la administración anterior.

Además, el documento oficial señala que el exdirector habría desconocido la Directiva 001, relacionada con las entrevistas y el relacionamiento de funcionarios con los medios de comunicación.

Con su llegada, Juan Manuel Alvarado asumirá la dirección de una de las entidades clave para la producción y divulgación de las estadísticas oficiales de Colombia.