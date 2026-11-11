Rescatan a bebé que llevaba casi un día enterrado en un bosque

Un hallazgo que parecía imposible terminó con un rescate contrarreloj en Carolina del Sur, Estados Unidos. Un bebé de 11 meses fue encontrado con vida después de permanecer cerca de 24 horas bajo tierra, dentro de una jaula para perros.

El pequeño Koah Sharpe había desaparecido el lunes junto a su padre, Michael Comer. Tras activarse una búsqueda en la que participaron cerca de 100 funcionarios, las autoridades encontraron el martes tierra removida en un bosque, a unos 50 metros de la vivienda del abuelo paterno.

Al excavar, los equipos escucharon el llanto del niño y lograron sacarlo de la jaula metálica, que estaba envuelta en una toalla. Según el sheriff del condado de Lexington, Bryan Koon, ese elemento habría dejado un espacio de aire que contribuyó a que el bebé sobreviviera.

Koah fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Las autoridades señalaron que el menor estaba con vida y esperan su recuperación.

El padre fue detenido la noche del lunes y enfrenta inicialmente una acusación por robo. La Fiscalía trabaja con las autoridades para determinar los cargos relacionados con lo ocurrido. La investigación continúa.