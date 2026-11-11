A tres meses del sismo, gobernadora y presidente visitan hoy Roldanillo

Tres meses después del terremoto, Roldanillo recibirá este miércoles 11 de noviembre la visita de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el presidente Abelardo de la Espriella, quienes cumplirán una agenda relacionada con la recuperación del municipio.

Durante el recorrido, los mandatarios visitarán el hospital San Antonio y algunas obras de vivienda. También está prevista la entrega de contenedores comerciales que serán instalados alrededor del parque principal, además de espacios en el Coliseo de Ferias para que los comerciantes afectados puedan retomar sus actividades.

La situación económica sigue siendo uno de los principales retos para el municipio. Según la Secretaría de Turismo del Valle, más de 790 negocios resultaron afectados por el sismo y cada comerciante habría dejado de recibir, en promedio, más de $110 millones.

Los nuevos espacios buscan ofrecer alternativas para que los empresarios recuperen sus ventas, mientras se adelantan otras acciones de reconstrucción. En el proceso participan la Gobernación, la Presidencia, la Alcaldía de Roldanillo y el sector privado.

La visita también estará acompañada de anuncios dirigidos a los habitantes del municipio, que continúa enfrentando las consecuencias materiales y económicas del terremoto.