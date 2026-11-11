Cristhian Bedoya, el artista de Trujillo que le pone voz al despecho

El talento musical del Valle del Cauca sigue dando de qué hablar. Esta vez, las miradas se dirigen hacia Trujillo, tierra de donde es oriundo Cristhian Bedoya, un cantautor que viene abriéndose camino en la música popular colombiana con una propuesta cargada de sentimiento, autenticidad y mucho sabor popular.

Con cinco años de trayectoria artística, Bedoya continúa trabajando para conquistar nuevos públicos y llevar sus canciones a diferentes escenarios. Su más reciente apuesta musical es «Mujer Traidora», un tema de su propia autoría en el que imprime su sello interpretativo y aborda esas historias de amor, desengaño y decepción que tanto identifican a los seguidores del género.

Pero su faceta como compositor no se queda ahí. Entre las canciones que llevan su firma también figuran «Vivo a Mi Manera», «Con Dinero y Sin Dinero», «Duele Tu Ausencia» y «Suerte Bandida», un repertorio con el que busca consolidar una identidad musical propia.

Su filosofía artística queda resumida en una frase que refleja su manera de entender este oficio: «Sin sentimiento no hay canción».

Desde Trujillo, Cristhian Bedoya sigue apostándole a sus sueños musicales, convencido de que las buenas canciones nacen del corazón y que el talento, acompañado de perseverancia, puede abrir muchas puertas.

¡Ojo con este nombre, porque el talento vallecaucano también quiere hacerse escuchar en la música popular!