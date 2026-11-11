Cristhian Bedoya, el artista de Trujillo que le pone voz al despecho

Con cinco años de trayectoria artística, Bedoya continúa trabajando para conquistar nuevos públicos y llevar sus canciones a diferentes escenarios. Su más reciente apuesta musical es «Mujer Traidora», un tema de su propia autoría en el que imprime su sello interpretativo y aborda esas historias de amor, desengaño y decepción que tanto identifican a los seguidores del género.
Pero su faceta como compositor no se queda ahí. Entre las canciones que llevan su firma también figuran «Vivo a Mi Manera», «Con Dinero y Sin Dinero», «Duele Tu Ausencia» y «Suerte Bandida», un repertorio con el que busca consolidar una identidad musical propia.
Su filosofía artística queda resumida en una frase que refleja su manera de entender este oficio: «Sin sentimiento no hay canción».
Desde Trujillo, Cristhian Bedoya sigue apostándole a sus sueños musicales, convencido de que las buenas canciones nacen del corazón y que el talento, acompañado de perseverancia, puede abrir muchas puertas.
¡Ojo con este nombre, porque el talento vallecaucano también quiere hacerse escuchar en la música popular!
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