Reportera y piloto, entre las víctimas de accidente aéreo en Los Ángeles

Un helicóptero utilizado para la cobertura de noticias se estrelló durante la noche del martes en Chatsworth, Los Ángeles, dejando al menos tres personas fallecidas y una más trasladada a un hospital, según informaron las autoridades.

La aeronave realizaba labores de cobertura para NBC4 y Telemundo 52 cuando ocurrió el accidente, cerca del lugar donde periodistas y equipos de emergencia atendían otro hecho grave: un accidente de autobús que también había dejado víctimas mortales.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmó que tres personas murieron en el sitio. Una cuarta persona fue trasladada a un centro médico, aunque por ahora no se ha informado su estado de salud. Tampoco se ha establecido oficialmente cuántas personas viajaban en el helicóptero.

Entre las víctimas identificadas se encuentran Eliana Moreno, reportera, y George Marciniw, piloto, ambos empleados de la compañía Angel City Air, operadora de la aeronave. De acuerdo con NBC4, los dos trabajaban juntos desde 2023 y habían participado en numerosas coberturas aéreas.

El accidente provocó un incendio en una zona ubicada entre dos edificios comerciales. Más de 70 bomberos acudieron al lugar y lograron controlar las llamas. Cuatro vehículos y dos contenedores de almacenamiento también resultaron afectados.

Imágenes difundidas desde el lugar mostraron una gran columna de humo y llamas tras el impacto. La aeronave, fabricada en 2004, quedó prácticamente destruida.

Las causas del accidente todavía son desconocidas. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) enviará investigadores al lugar, mientras que la Administración Federal de Aviación (FAA) también participa en las indagaciones.

El siniestro vuelve a poner bajo la lupa los riesgos asociados al uso de helicópteros para cubrir acontecimientos de última hora, especialmente en una ciudad como Los Ángeles, donde estas aeronaves son utilizadas con frecuencia para realizar transmisiones en directo.

Autoridades locales y representantes de los medios expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas mientras avanza la investigación para establecer qué provocó la caída del helicóptero.