Esposos perdieron la vida tras un ataque armado; homicidas robaron su moto

Un hecho de violencia se registró durante la mañana de este miércoles en Cartago, Valle del Cauca, donde una pareja fue asesinada al interior de una vivienda ubicada en la Comuna 7, al norte de la ciudad.

La víctima masculina fue identificada como César Augusto Montehermoso. De acuerdo con la información preliminar, el hombre acababa de regresar a su vivienda luego de llevar a su hijo al colegio cuando fue atacado con arma de fuego. Su compañera sentimental también fue asesinada en el lugar.

Según las autoridades, se trató de un ataque sicarial. Los responsables habrían llegado en una motocicleta que posteriormente presentó una falla mecánica, por lo que huyeron del lugar en la moto que utilizaba Montehermoso.

La Policía señaló que, de manera preliminar, el robo de la motocicleta no estaría relacionado con el doble homicidio, por lo que se investigan las circunstancias y posibles móviles del ataque.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la carrera 1F con calle 42. Las autoridades adelantan las investigaciones para identificar a los responsables y establecer qué ocurrió.

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