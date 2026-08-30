Reportan enfrentamientos entre el Frente 57 y el Ejército en zona rural de Tuluá

Momentos de tensión se viven durante la tarde de este domingo en inmediaciones del corregimiento de Santa Lucía, zona rural de Tuluá, donde habitantes reportan fuertes enfrentamientos que presuntamente se estarían registrando entre integrantes del Frente 57 “Yair Bermúdez” y tropas del Ejército Nacional.