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Reportan enfrentamientos entre el Frente 57 y el Ejército en zona rural de Tuluá

Momentos de tensión se viven durante la tarde de este domingo en inmediaciones del corregimiento de Santa Lucía, zona rural de Tuluá, donde habitantes reportan fuertes enfrentamientos que presuntamente se estarían registrando entre integrantes del Frente 57 “Yair Bermúdez” y tropas del Ejército Nacional.

De acuerdo con testimonios de pobladores de la zona, durante la tarde se han escuchado ráfagas de disparos y varias explosiones, situación que ha generado preocupación entre las comunidades del sector.

Por el momento, no existe un pronunciamiento oficial de las autoridades que permita establecer las circunstancias en las que se estarían presentando los enfrentamientos, los puntos exactos donde ocurren o si hay personas heridas, fallecidas o algún otro tipo de afectación.

El Frente 57 tiene presencia reportada en sectores de la zona rural alta de Tuluá, particularmente en el corredor de Barragán y Santa Lucía, donde durante los últimos meses se han presentado acciones armadas y operaciones de la Fuerza Pública.

Noticia en desarrollo…

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