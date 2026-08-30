Este es el beneficio de dormir con laurel en las medias

Poner hojas de laurel dentro de las medias antes de dormir se ha convertido en un popular remedio casero entre quienes buscan aliviar molestias en los pies, las rodillas o las caderas y mejorar su descanso.

La práctica consiste en introducir una o varias hojas secas y limpias dentro del calcetín, generalmente sobre el empeine o la planta del pie, y mantenerlas durante algunas horas antes de retirarlas.

Algunas personas aseguran experimentar una sensación de alivio y mayor comodidad durante el descanso. Sin embargo, no existe evidencia científica suficiente que demuestre que colocar hojas de laurel en los calcetines tenga un efecto terapéutico sobre el dolor articular.

Una de las sustancias presentes en el laurel es el eugenol, compuesto que ha sido estudiado por sus posibles propiedades analgésicas y antiinflamatorias. No obstante, esto no significa que el contacto de una hoja de laurel con la piel produzca los mismos efectos ni que pueda tratar enfermedades o lesiones.

Por esta razón, este método debe considerarse únicamente como un remedio casero tradicional y no como un sustituto de un tratamiento médico.

También se recomienda prestar atención a posibles reacciones en la piel. Si después de utilizar las hojas aparecen picazón, ardor, enrojecimiento o irritación, deben retirarse inmediatamente.

Si el dolor en las articulaciones persiste, aumenta o dificulta actividades cotidianas, lo recomendable es consultar con un profesional de la salud para determinar su causa y recibir el tratamiento adecuado.